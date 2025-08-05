Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu yıl başlatılan “Nilüfer’de Spor Küçük Yaşta Başlar” projesinin yapıldığı Altınşehir Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Başkan Şadi Özdemir, miniklerle spor yaptı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Nilüfer’de Spor Küçük Yaşta Başlar” projesi kapsamında, kırsal mahallelerden seçilen 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar, haftada 2 gün Altınşehir Gençlik Merkezi’ne getiriliyor.

Burada voleybol, basketbol, futbol gibi takım sporlarının yanı sıra halk oyunları, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli branşlarda etkinliklere katılıyorlar. Öğleden sonra ise Konak Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme dersleri alıyorlar. Bu yıl ilk kez başlayan program, yaz dönemi boyunca devam edecek.

Bugün çocuklar, sabah egzersizleri ve ısınma hareketleri yaptığı sırasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in sürprizi ile karşılaştı. Altınşehir Gençlik Merkezi’ne gelen Başkan Şadi Özdemir’i karşılarında gören minikler, mutluluklarını dile getirdiler. Onlarla egzersiz ve ısınma hareketleri yapan Başkan Şadi Özdemir, daha sonra voleybol oynadı.

Programa katılan çocukları kutlayan Başkan Şadi Özdemir, spora teşvik edilen çocukların gelecekte sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.