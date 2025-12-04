Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliği ve huzursuzluğa yol açan konar göçer yapılaşmaları yaptığı çalışmayla ortadan kaldırdı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzuru bozan ve çevre kirliliğine neden olan izinsiz çadır ve barakalarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda mahalle sakinlerinden de gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallede konar göçer şekilde kurulmuş çadır ve barakalara müdahale eden ekipler, bölgenin temizliğini sağlamak amacıyla titiz bir çalışma yürüttü.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda; farklı birimlerden oluşan ekip görev aldı. Çalışma sonucunda, bölgeden toplanan çöp ve inşaat molozları kamyonlara yüklenerek uzaklaştırıldı.