Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin ulaşımını rahatlatacak duble yol projesinin ilk aşaması olarak Alparslan Türkeş Caddesi'nde altyapı güçlendirme çalışmalarını başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Alparslan Türkeş Caddesi'nde kesintisiz ulaşımı hedefleyen duble yol projesi öncesinde SASKİ, 2 bin 500 metrelik altyapı güçlendirme çalışmalarına başladı.

Altyapı projesi kapsamında yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını kapsayan geniş ölçekli bir çalışma yürütüyor. Başkan Alemdar, 'Bölgenin altyapı güvenliğini uzun yıllar koruma altına almış olacağız. Hayırlı olsun' dedi.

Şehrin ulaşım ağına dahil edilecek duble yol projesi için Alparslan Türkeş Caddesi'nde ilk çalışmalar altyapı yatırımlarıyla başladı. SASKİ, caddenin yoğun yağışlardan etkilenmemesi için bin metrelik yeni yağmursuyu hattı inşa ediyor. Ayrıca 500 metrelik kanalizasyon hattı yenileniyor. Proje kapsamında 70 yağmursuyu ızgarası ve 30 kanalizasyon parsel bacası inşa edilerek bölgenin atıksu yönetimi daha verimli hâle getirilecek.

Proje kapsamında içme suyu hattında da iyileştirmeye gidiliyor. Bin metrelik içme suyuhattın deplasesi yapılacak, bölgedeki tüm abone bağlantıları yenilenecek.

Altyapı güçlendirme çalışmaları tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi hızla üstyapı çalışmalarına başlayacak. Üstyapı çalışmaları kapsamında 700 metrelik caddede modern bir ulaşım aksı oluşturulacak.