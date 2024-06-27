Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş'ı makamlarında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Nilüfer’de rekor oy alarak seçilen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı nezaket ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Özdemir, bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’nu makamında ziyaret etti. Karşılıklı iyi dilek ve temennilerle geçen görüşmede önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar ve iş birlikleri konuşuldu.

Görüşme, başarı dilekleri ve hediye takdimleri ile sona erdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, daha sonra Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş'ı makamlarında ziyaret etti. Güvenlik birimleriyle iş birliği ve koordinasyonun artırılması üzerine görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde ilçe güvenliği ve huzuru için emniyet birimleriyle ortak projelerin geliştirilmesi konusundaki kararlılık vurgulandı.