Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’ne yeni bir pazar alanı kazandırıyor. Modern mimari özelliklere sahip pazar alanı, vatandaşların ve pazarcı esnafının daha konforlu şartlarda alışveriş yapabilmelerini sağlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, pazar alanlarını kapalı hale getirerek vatandaşlara ve esnafa rahat ortamda alışveriş imkanı sağlıyor.

Bu kapsamda yapılan Balat Mahallesi’ne de yeni bir pazar alanı yapılıyor.

Çalışmaları devam eden Balat Pazar Alanı’nın Haziran ayına kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. 812 metrekarelik alanı kapsayan pazar, 42 tezgahıyla vatandaşlara hizmet verecek. Yeni pazar alanının, atölye çalışmalarına ve farklı etkinliklere de ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

Yapımı devam eden pazar alanını ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Nilüfer’in yeni bir kapalı pazar alanına daha kavuşacağını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız burada hem alışveriş yapacak hem de vakit geçirebilecekler. Nilüfer’de halkımızın keyifli ve mutlu olacağı ortamlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz da kapalı pazar alanının mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.