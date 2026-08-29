Muğla'nın Milas Belediyesi ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkı sağlayacak modern bir projeyi daha hayata geçiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas Belediyesi, Boğaziçi Mahalle sakinlerini sanat, eğitim ve mahalle kültürünü yaşatacak ortak bir mekanda buluşturmayı hedefleyen Kültür Evi projesinin temel atma töreni gerçekleştirecek.

Tesis, gerektiğinde bütün bir mekan olarak kullanılırken bölücü aküstük paneller sayesinde ise 3 ayrı atölye birimine dönüşerek eş zamanlı olarak da farklı faaliyetler sürdürülebilecek.

Her yaştan vatandaşımıza ev sahipliği yapacak:

Farklı etkinliklerin aynı anda yapılabileceği, 7'den 70'e her yaştan vatandaşın faydalanabileceği bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan Boğaziçi Mahallesi Kültür Evi'nin temel atma töreni 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da Boğaziçi Çok Amaçlı Sosyal Alan Yanında gerçekleştirilecek.

Başkan Fevzi Topuz: 'Kültür ve sanat, bir kentin ruhunu oluşturan en temel unsurdur':

Temel atma törenine tüm vatandaşlarımızı davet eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Kültür ve sanat, bir kentin ruhunu oluşturan en temel unsurdur. Temelini atacağımız bu kültür evi, sadece bir bina değil; kadınların üretim yapabileceği ve her yaştan vatandaşımızın sanatsal faaliyetlerle geleceğe hazırlanacağı dinamik bir yaşam merkezi olacak. Tüm hemşerilerimizi bu mutlu günümüzde yanımızda görmekten mutluluk duyarız' dedi.