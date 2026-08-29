Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kentin yeni sembolü Abide-i Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen muhteşem bir resepsiyonla kutladı. Protokol üyelerinden gazilere, sivil toplum kuruluşlarından muhtarlara kadar Bornova'yı bir araya getiren gecede, kurtuluş destanı şiirler, marşlar ve şarkılarla yeniden hayat buldu.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu, kente kısa sürede kazandırılan ve Bornova'nın sembol alanlarından biri haline gelen Abide-i Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen muhteşem bir resepsiyonla taçlandırdı.

Bornova protokolünün tam kadro katıldığı gecede, ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Bornovalılar kurtuluş coşkusunu tek yürek olarak yaşadı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona; Bornova Eski Belediye Başkanı ve İzmir Eski Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Yeni Parti İlçe Başkanı Ertürk Çapın, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

KURTULUŞ DESTANI ŞİİRLER VE ŞARKILARLA YENİDEN YAZILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anlamlı gecede, zafer şiirleri ve şarkıları Bornova semalarında yankılandı. Ulvi Puğ'un coşkulu sunumu, etkileyici şiirleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalara kazınan söylemleri ve kurtuluş destanı anlatımı geceye büyük bir ruh kattı.

Ulvi Puğ'un anlatımına şarkıları ve türküleriyle eşlik eden Feryal Derin, konuklara duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı. Repertuvarına 'Çanakkale Türküsü' ile başlayan sanatçı; 'Ah Bir Ataş Ver', 'Bülbülüm Altın Kafeste', ilk Türk kantosu 'Mazi Kalbimde Bir Yaradır', 'Aydın Bir Türk Kadınıyım', Vals ve zeybek ekibinin büyüleyici performansı eşliğinde 'Efem' ve 'Vardar Ovası' eserleriyle devam etti. Resepsiyon, tüm katılımcıların ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak hep bir ağızdan tek yürek halinde söylediği 'İzmir Marşı' ile son buldu.

Gecede konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Abide-i Hürriyet Meydanı'nın dönüşüm öyküsünü ve zaferin tarihsel önemini vurguladığı konuşmasında, 'Bu alan benim Bornova'da en çok sevdiğim yer. Burası birçoğunuzun bildiği üzere daha önce mezbelelik bir alandı. İnsanların moloz döktüğü, çöp attığı, karanlık, ışıksız bir yerdi. Buraya bir meydan yaptık. Meydanın bir tarafı tüm Türk tarihini temsil eden, diğer tarafı da Türk modernleşmesini ifade eden bir alan. Tıpkı bu alanın eskisi gibi Anadolu'da yüzlerce yıl boyunca unutulmuş, terk edilmiş, kendi kaderine bırakılmış bir haldeyken oradan modern bir cumhuriyet inşa edildi. O inşanın başladığı gün savaşların bitirildiği gündü. Ve Hector'dan sonra Mustafa Kemal o savaşı 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da işgalci kuvvetleri yenerek bitirdi. Asırlar hatta bin yıllar boyunca bu toprakların kimin olacağına dair bütün çelişki Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alarak kazandıkları zaferle tescillendi.' diye konuştu.

Gecenin sonunda sahne alan ve performanslarıyla büyüleyen sanatçılara teşekkür çiçekleri takdim edildi.

Çiçekleri Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Eski Belediye Başkanı ve İzmir Eski Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Yeni Parti İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve ünlü sanatçı Bedri Ayseli birlikte takdim ederek sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.