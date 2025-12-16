Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çocuk Meclisi'nin son toplantısında çocuklarla bir araya gelerek demokrasi kültürünün küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, geçtiğimiz günlerde açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi'nde, Büyükşehir'in 1. Dönem Çocuk Meclisi'nin son toplantısında Çocuk Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

2 yıl boyunca düzenli aralıklarla toplanarak kentle ilgili görüş ve önerilerini dile getiren Çocuk Meclisi üyeleri, görev sürelerini tamamlamalarının ardından dönem sonu sertifikalarını Başkan Seçer'den aldılar.

Buluşmada, Çocuk Meclisi'nin çocukların küçük yaşta karar alma süreçlerine dahil olmasına katkı sunan önemli bir yapı olduğuna değinildi.

BAŞKAN SEÇER: 'DEMOKRASİ ÇOCUKLUK YILLARINDAN ÇOCUKLARIMIZA O KÜLTÜRÜ VERMEKLE BÜYÜYECEK VE GELİŞECEK'

Başkan Seçer Çocuk Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında; demokrasinin çocukluk yıllarından itibaren çocuklara o kültürü vermekle büyüyüp, gelişeceğini, kurum ve kurallarıyla ülkemizde işler hale geleceğini kaydetti. Türkiye demokrasisinin genç bir demokrasi olduğunu dile getiren Seçer, 'Bizim yaklaşık olarak 150 yıllık bir demokrasi tarihimiz var ama bugün dünyanın demokrasisi gelişmiş ülkeleri bizden çok daha önce bunun mücadelesini verdi. Toplumlar, bu uğurda çok acılar yaşadı ama emekleye emekleye, önce yürüyen, sonra koşan, sonra depara kalkan demokrasi bugün onların en saygın ülkeler olmasını sağladı' dedi.

'DEMOKRASİ DEMEK; REFAH, BARIŞ VE KARDEŞLİK DEMEK'

Demokrasinin insanlığın güzelliğine dair her şeyi kapsadığını ifade eden Seçer, 'Demokrasi demek; özgür yaşam demek. Kendi kararlarımızı kendimiz almamız, hayatımızı kendimiz şekillendirmemiz demek. Demokrasi demek; refah, barış ve kardeşlik demek. Eğer demokrasimizi kurum ve kurallarıyla oturtabilirsek emin olun; ne demokrasi sorunu ne terör sorunu ne gelir dağılımında adaletsizlik sorunu ne de eğitimde ve diğer alanlarda sorunlar kalır' diye konuştu.