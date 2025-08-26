İtalya’nın Apiro şehrindeki 52’inci Uluslararası Terranostra Folklor Festivali’ne katılan Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamında ziyaret etti. Festivalde en iyi performans ödülüne layık görülen ekibi, Başkan Şadi Özdemir tebrik etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, İtalya’nın Apiro şehrindeki 52’inci Uluslararası Terranostra Folklor Festivali’ne katıldı. 9-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde Genel Sanat Yönetmenleri Mükteda Altıner ve Miray Tanrıöver ile birlikte 35 kişiyle yer alan ekip, İtalya’dan “en iyi performans” ödülüyle döndü.

Festivalin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret eden ekip, deneyimlerini paylaştı.

Başkan Şadi Özdemir, halk dansları topluluğunu tebrik ederek, “Kültür ve sanat şehri Nilüfer’i uluslararası alanda temsil ettiğiniz için gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Bizler de her zaman bu alandaki desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.