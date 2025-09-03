Nilüfer Belediyespor Kulübü, Bursa voleybolunun gelişimi için kentteki kulüplerle işbirliği toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bursa’nın voleyboldaki ağırlığını hep birlikte yukarıya taşıyalım” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Kulübü yöneticileri, Bursa’da çalışma yürüten voleybol kulüplerinin yönetici ve antrenörleriyle NilBel tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülver Deniz, Nilüfer Belediyespor Kulübü Müdürü Kenan Daştan ve Kulüp Menajeri Yanitsa Rangelova katıldı.

HEDEF İYİ SPORCU YETİŞTİRMEK

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Voleybolcularımızı takımlarımızda, kentimizde tutabilmenin yolunu bulmalı, başka bir model üretmeliyiz. Bizim Nilüfer’de hedefimiz sadece voleybolcu yetiştirmek değil, iyi birer sporcu yetiştirmek. Saygılı, başkalarına değer veren, kazanmanın her şey olmadığını bilen, centilmen ve bizim değerlerimize saygılı sporcular yetiştirmeliyiz. Takım ruhunu hepiniz benden çok daha iyi bilirsiniz, hentbolda gösterdiğimiz başarının arkasında takım olmayı başarabilmek var” dedi.

Kentin sporunun, sporcusunun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerinin sözünü veren Başkan Şadi Özdemir, “Ben buraya yanınızda olduğumu söylemeye geldim. Bursa’nın voleyboldaki ağırlığını hep birlikte çok yukarıya çıkaralım. Bu kentte voleybolun düşmesine de izin vermeyelim, birlikte dayanışalım.” dedi.

Başkan Muharrem Or, “Nilüfer Belediyespor Kulübü olarak Bursa’da voleybola emek verenlerle fikir alışverişinde bulunmak için bugünü organize ettik. Bursa’da çok değerli sporcular yetişiyor, yetişebiliyor. Nitelikli çocuklar çıkarabilecek altyapılar var, bu altyapılarda yetişecek çocuklarımızla üst yapıyı destekleyebilir, geliştirebiliriz. Biz Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol Takımı olarak mademki Bursa’da lokomotif görevi görüyoruz, o zaman bu kente katkı koymanın yollarını hep birlikte bulalım istiyoruz. Bursamızda çok sayıda altyapıdan çıkan oyuncumuz var, bu çocuklarımızın gelişimini birlikte destekleyelim, birlikte katkı sunalım. Bu kentin, bu ülkenin voleybolu Nilüfer’in ve Bursa’nın oyuncularıyla büyüsün” dedi.

“Nilüfer Belediyespor Kulübü olarak imkanlarımızı Bursa’nın çocuklarına harcamak istiyoruz” diyen Başkan Muharrem Or, bu toplantının bir beyin fırtınası yapmak için bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Or, “Siz değerli antrenör ve yönetici arkadaşlarımızla bir araya gelmek için bu yaptığımız organizasyon bir başlangıç. Nilüfer’in, Bursa’nın altyapılarında çocuklarımız için biz sizlerle çalışmaya hazırız. Tek bir talebimiz var o da Bursa’da kadın voleybolu bizler ve sizlerin işbirliğiyle büyüsün. Bu davete cevap vererek, katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra voleybol kulüp yöneticilerinin görüş alışverişleriyle devam etti.