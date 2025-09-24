Bunlar da ilginizi çekebilir

Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Rize Belediyesi Spor Kulübü’nü 43-21’lik skorla yenerek, namağlup serisini sürdürdü. BURSA (İGFA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5’inci haftasında Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Rize Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaştı. Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan maç, misafir takımın üstünlüğü ile geçti. İlk yarısı 22-13’lük skorla geçen Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda da benzer performans göstererek, sahadan 43-21 galip ayrıldı.

