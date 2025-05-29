Bursa'da Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası, 2.221 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağladı. Ücretler yüzde 20-25 artarken, haftalık çalışma süresi 40 saate düştü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

2 BİN 221 çalışanı kapsayan iki yıllık sözleşme, işçilere ekonomik ve sosyal kazanımlar sağladı.

Sözleşmeye göre, ücretlere yüzde 20-25 zam yapılırken en düşük ücret 36.550,69 TL’den 43.886 TL’ye, en yüksek ücret 53.939,60 TL’den 67.418,47 TL’ye yükseldi. İkinci yılda, her 6 ayda enflasyon oranına ek yüzde 2 refah payı uygulanacak. Ağustos 2025’te yüzde18 enflasyon tahminiyle en düşük ücret 50.716,13 TL, en yüksek ücret 78.376,93 TL olacak.

Sendikal ikramiye 40 günden 42’ye, ikinci yılda 48 güne çıkarılırken, haftalık çalışma süresi 42,5 saatten 40 saate indirildi.

Nilüfer Belediyesi, NİLBEL A.Ş. ve Genel-İş Sendikası, sözleşmenin iş barışını güçlendireceğini ve hizmet kalitesine katkı sağlayacağını belirterek, anlaşmanın çalışanlara hayırlı olmasını diledi.