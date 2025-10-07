AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni ziyaret ederek, 'AK Parti belediyeciliğinin eseri olan bu dev yatırım, Bursa'nın 2060'a kadar su ihtiyacını garanti altına alıyor. Eleştirenler şimdi projenin değerini anladı' dedi. Başkan Gürkan, 660 milyon TL tasarruf sağlandığını vurguladı.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal medya hesabından Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Başkan Gürkan, projenin önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti kadrolarının vizyoner belediyecilik anlayışı ile hayata geçirildiğini belirterek, '68 km isale hattı, günlük 300 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 3 dev depo ile Bursa'nın 2060'a kadar içme suyu ihtiyacı garanti altına alındı' dedi.

https://twitter.com/davutgurkan/status/1975473396466303474

'YILLIK KAPASİTE YÜZDE 60 ARTACAK'

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Refik Özen ile birlikte yaptığı videolu paylaşımda Başkan Gürkan, projenin mevcut 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesini yüzde 60 artırarak 385 milyon metreküpe çıkaracağını, ayrıca yıllık 75 milyon metreküp içme ve 70 milyon metreküp kullanma suyu sağlayacağını aktardı. Bu sayede yeraltı sularının tükenmesinin önleneceğini vurgulayan Gürkan, 'Proje, sadece altyapı yatırımı değil, çevreyi ve su kaynaklarını koruyan stratejik bir vizyon' diye konuştu. Gürkan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 150 milyon Euro krediyle finanse edilen projede, ihalelerin 9 firmaya bölünerek 660 milyon TL tasarruf sağlandığını belirtti.

'ELEŞTİRİLER UNUTULDU, ESER ORTADA'

Projenin döviz kredisiyle finanse edildiği eleştirilerini anımsatan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 'Eleştirenler şimdi değerini anladı. Bu, siyasi şov değil, milletimizin geleceği için atılmış bir adım' dedi. Bursa'nın su sorununa kalıcı çözüm sunduğunu ifade eden Başkan Gürkan, AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle şehrin yarınlarını garanti altına almaya devam edeceğini vurguladı.