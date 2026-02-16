Bursa'nın Mudanya ilçesinde depreme dayanıksız olması dolayısıyla yaklaşık üç yıldır eğitime kapalı olan ve geçen yılın sonlarına doğru yıkımı gerçekleştirilen Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu, 24 derslikli olarak yeniden yapılacak.

BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, geçtiğimiz Haziran ayında ziyaret ederek yapım sürecini yakından takip ettikleri 24 derslikli Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Okulun yeniden inşası konusunda 2026 yılı yatırım programına alındığını belirten Başkan Bayrak, 2027 yılında yeniden eğitim öğretime açılmasının planlandığını söyledi.

Eğitim yatırımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle ilçeye kazandırılacağını ifade eden Bayrak, katkı sunan isimlere de teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ'ya, İl Başkanı Davut Gürkan'a ve milletvekillerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Bayrak, Mudanya'da eğitimi önceleyen bir anlayışla çalışmaya ve ilçeye kazandırılacak yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.