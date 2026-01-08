Bursa'da Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit'i kapsayan bölgedeki köprü inşaatını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın ulaşım sorununu bilimsel veriler ışığında çözmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Yolu üzerindeki dar boğazı ortadan kaldıracak Geçit Köprüsü Projesi'ni aralıksız sürdürüyor.

Nilüfer Çayı üzerinde 42 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yapılması planlanan Geçit Köprüsü'nde, şu ana kadar 58 adet fore kazık imalatı tamamlandı.

Çalışmaların 5 gece sürmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun mesai harcayarak işlemleri eksiksiz yürütüyor. 00.00-06.00 saatleri arasında Mudanya-şehir merkezi istikameti trafiğe kapatılırken, köprünün en önemli aşamalarından olan 20 adet öngerme kirişinin montajı ekipler tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilerek ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesi sağlanıyor.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kilit noktalarında bulunan ve Bademli ile Geçit'i kapsayan bölgede uzun süredir yaşanan trafik sorununun, köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarıyla rahatlaması hedefleniyor. 5 şeritli olarak inşa edilen köprü, yol düzenlemeleriyle birlikte mevcut ağlara entegre edilecek.

Mudanya'ya devam eden araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturularak trafik akışı kesintisiz hale getirilecek.

Böylece bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde hafifleyecek ve şeritlerden biri ise bisiklet yolu olarak tasarlanacak.