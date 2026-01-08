Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Viranşehir Çevre Yolu Projesi kapsamında araziye girilerek yol çalışmalarının tamamlanması amacıyla acele kamulaştırma yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa'da Viranşehir Çevre Yolu Projesi'nin tamamlanması için kritik bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete kararına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, proje kapsamında gerekli arazileri acele kamulaştırabilecek.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, alınan kararın Viranşehir Çevre Yolu'nun tamamlanma sürecini hızlandıracağını ve bölge trafiğini rahatlatacağını belirtti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na projeye verdikleri destek ve talimatlar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Milletvekili Bozdağ, 'Ak Parti milletvekilleri, il başkanımız, teşkilatlarımız ve belediyelerimizle birlikte, ilimiz ve ilçemiz için hayati öneme sahip bu projeyi tamamlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Her şey Şanlıurfa, her şey Viranşehir için' ifadelerini kullandı.