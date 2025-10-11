Mudanya Mütarekesi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mudanya Belediyesi tarafından verilen 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü' bu yıl gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen'e layık görüldü. Temmuz ayında hayatını kaybeden Altan Öymen'in ödülünü kızı Aslı Öymen aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü, yaşamı boyunca düşünce özgürlüğü, toplumsal barış ve insan hakları konularında sürdürdüğü ilkeli duruşu nedeniyle Altan Öymen'e verildi.

Ödülün sahibi, Murat Karayalçın başkanlığındaki Onur Öymen, Ünal Çeviköz, Ali Er, Prof. Dr. Süha Atatüre, Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gülsün Bilgehan, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Sedat Ergin, Murat Yetkin ve Ayşe Kulin'in yer aldığı Seçici Kurul tarafından belirlendi. Tirilye'deki tarihi Zeytinyağı Fabrikası'nın bahçesinde düzenlenen törene, Seçici Kurul Başkanı Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın, milletvekilleri, belediye başkanları, kurul üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BARIŞIN KENTİ MUDANYA

Törenin açılış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, barışın simgesi Mudanya'nın bu yıl da Mütareke'nin 103. yıl dönümünde aynı ruhla buluştuğunu belirtti. 'Barışın kalbinde, barışın ışığında buluştuk. Barışın kenti Mudanya'ya hoş geldiniz.' diyerek sözlerine başlayan Dalgıç, Mudanya'nın hem Türkiye'nin kurtuluş tarihindeki hem de dünya barış diplomasi tarihindeki önemini vurguladı. Dalgıç, '103 yıl önce Türk halkı tarih yazdı. Kurtuluş Savaşı'nın büyük zaferi Mudanya'da, masa başında diplomasiyle taçlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa, cesaret ve kararlılıkla barışı inşa ettiler. O masa, özgürlüğün simgesi, bağımsızlığın sembolü, barışın işaretidir.' dedi.

BARIŞA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Barış Yolu Ödülü'nün önemine dikkat çeken Başkan Dalgıç, 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü, 2022'den bu yana düşünce özgürlüğü, emek, kültür ve demokrasi alanlarında barışı inşa eden isimlere takdim ediliyor.' dedi. Bu yılki ödülün Altan Öymen'e değer bulunduğunu söyleyen Dalgıç, 'Kalemiyle, sözüyle, vicdanıyla barışı savunan; demokrasinin ve insan onurunun sesi olmuş bir isimdi Altan Öymen. Onun yolundan yürüyen herkes barış yolculuğuna katkı veriyor.' diye konuştu.

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ

Dalgıç, konuşmasının sonunda dünyadaki çatışmalara ve savaşlara dikkat çekerek, şöyle konuştu:

'Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözüyle çizdiği yolda, barışın kenti Mudanya'dan bir kez daha sesleniyoruz. Bugün dünyanın birçok köşesinde çocuklar açlıkla, insanlar savaşla sınanıyor. Özellikle minicik kalplerde büyük acılar yaşanıyor. Çatışmaların, acıların, kayıpların gölgesinde çok acil barışa ihtiyacımız var. Barış içinde yaşamak insanın en temel hakkıdır. Çok haklı bir kurtuluş mücadelesinin ardından Mudanya bize şunu öğretti: Barış inşa edilir, korunur ve çoğalır. Biz sadece kendi kentimiz için değil, tüm insanlık için barış diliyoruz. Barışın ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam etsin.'

KARAYALÇIN: 'ÖYMEN, GAZETECİLİK KİMLİĞİNİ KORUDU'

Seçici Kurul Başkanı Murat Karayalçın ise, Altan Öymen'in yaşamının son anına kadar gazetecilik mesleğini sürdürdüğünü ve bu kimliğini titizlikle koruduğunu dile getirdi. Mudanya'nın barış kimliğine vurgu yapan Karayalçın, 'Mudanya bana göre savaş yolunun barış yoluna dönüştüğü kenttir. Küresel olarak Nobel Barış ödülü var ama biz yöresel olarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜ KIZI ASLI ÖYMEN ALDI

Seçici Kurul Üyesi, İstanbul Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, ödülün Altan Öymen'e verilme gerekçesini, 'Gazeteci kimliğiyle düşünce özgürlüğü mücadelesinde, siyasetçi yönüyle ise temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin güçlü bir savunucusu olması' şeklinde açıkladı.

Ödülü Seçici Kurul Başkanı Murat Karayalçın ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın elinden alan Aslı Öymen, 'Bu değerli ve anlamlı ödülü babam adına almaktan, barışın simgesi Mudanya'da olmaktan gurur duyuyorum' dedi. 'Babamı kaybedeli 3,5 ay oldu. Onu çok özlüyor, yokluğunu çok hissediyorum' sözleriyle duygularını dile getiren Öymen, 'Babamla çok yakındık. Yakın meslekler yapıyorduk. Ben onun izinden gittim. O benim yol göstericim, pusulamdı. Son gününe kadar memleket meselelerine katkı sunmaya devam etti. Onu kaybettik ama ben umudumu çok yüksek tutuyorum. Eğer bizi görüyorsa, babamın da mutlu olacağına inanıyorum' diye konuştu.

ERGİN: 'ÖYMEN'İ KONUŞMAK GURUR VERİCİ'

Seçici Kurul Üyesi, gazeteci Sedat Ergin de, Öymen hakkında konuşmanın kendisi için onur ve gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

'Çok kalburüstü bir gazeteciydi. Bakanlıktan genel başkanlığa kadar birçok farklı siyasi unvanı oldu. Ama hiçbir görevi gazetecilik mesleğinin önüne geçmedi. Muhabir ruhunu, heyecanını ve merakını asla kaybetmedi. Merakla soru soran yaman bir muhabirdi.'

Törende ayrıca 'İlhamın İzleri' başlığıyla Altan Öymen'in kitapları ve fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.