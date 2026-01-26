Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde 28-29 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek TUA Astro Hackathon için Yerel Lider (Local Lead) başvuruları alınmaya başlandı. Programla, çocuklar ve gençler uzay teknolojileriyle buluşturulacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı (TUA), uzay ve teknoloji alanında gençleri teşvik etmeyi amaçlayan TUA Astro Hackathon etkinliği için Yerel Lider başvurularının başladığını duyurdu. 28-29 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek hackathon, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

TUA'nın öncülüğünde; Tümmiad ve Valentura Teknoloji ve Yatırım A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilecek organizasyonda, her şehirde etkinliği koordine edecek Yerel Liderler aranıyor. Yerel liderler, kendi şehirlerinde çocuklara ve gençlere rehberlik ederek uzay bilimine olan ilgiyi artıracak ve etkinliğin yerelde yaygınlaşmasını sağlayacak.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, uzay meraklılarına çağrıda bulunularak, 'Geleceğe bırakacağımız en büyük mirası birlikte büyütüyoruz. Uzay, hayal edenlerle; bu hayal ise yerel liderlerin öncülüğünde büyüyecek' mesajı verildi. Hackathon kapsamında gençlerin problem çözme, takım çalışması ve yenilikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, uzay ve teknoloji alanlarında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Yerel Lider olmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına tuaastrohackathon.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.