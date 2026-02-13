İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 'Afetlerde Bütünleşik Risk Yönetimi - Dirençli Karabağlar Sempozyumu' ile afet risklerini bilimsel bir çerçevede masaya yatırdı. İlçede artık her mahalle, yapı ve sosyal dokunun risk haritası çıkarılıyor.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Muzaffer İzgü Toplantı Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, afet risklerinin çok boyutlu yapısını ele aldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Biz yüzleşmeyi tercih ettik. Kenarda oturmayı değil, küçük ama kararlı adımlarla yürümeyi seçtik' dedi.

Sempozyumda akademisyenler, yapılı çevrede deprem riskinden sosyal hasar görebilirliğe, kentsel ısı adası etkilerinden iklim değişikliğine kadar çeşitli konuları değerlendirdi.

Öne çıkan isimler arasında Himmet Karaman (İTÜ), Melike Tekindal (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi), Nurdan Erdoğan (İzmir Demokrasi Üniversitesi) ve Koray Çetin Önalan (İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası) yer aldı. Ayrıca Ruşen Keleş (Ankara Üniversitesi) ve Murat Türkeş (Boğaziçi Üniversitesi) kentleşme ve iklim krizi boyutlarını aktardı.

İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle geliştirilen 'Dirençli Karabağlar' modeli; yapısal risk analizlerini, sosyal kırılganlık haritalarını, iklim ve çevresel riskleri, mahalle temelli afet gönüllülüğü ile bütünleştiriyor.