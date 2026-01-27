Bunlar da ilginizi çekebilir

Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ziyaretleriyle kültürel ve mesleki farkındalığı artırmaya yönelik atölye çalışmaları da yapıldı.

Protokol kuralları, farkındalık, drama ve sürdürülebilirlik başlıkları altında düzenlenen eğitimlerde, mesleki yetkinliklerinin artırılması, güncel eğitim yaklaşımlarına dair bilgi edinmeleri ve eğitim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırılması hedeflendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Kent Akademisi'nde görev yapan eğitmenlerin, daha kaliteli ve yenilikçi eğitimler sunabilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

