Millî Eğitim Bakanlığınca; suça sürüklenen, suç mağduru ya da korunma ihtiyacındaki çocuklara yönelik hazırlanan 'Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı', günün ihtiyaçlarına göre güncellendi, 8 başlıkta yeni programlar geliştirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğiyle, çocukların rehberlik hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlayacak 'Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı'nı güncelledi. Kitap, hem çocuklara hem de ailelere yönelik kapsamlı programlar içeriyor.

MEB, 2013 yılında yayımlanan 'Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı'nı güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ve UNICEF desteğiyle hazırlanan el kitabı, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Güncellenen el kitabında, suça sürüklenen, suç mağduru olan veya korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik süreçlerine destek olacak yeni modüller yer alıyor. 'Hak ve Sorumluluklarım', 'Yaşam Becerileri', 'Kayıp ve Yas', 'Boşanma', 'Şiddet', 'Güvenli İlişkiler', 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' ve 'Etkili Ebeveynlik' konularında sekiz yeni program geliştirildi. Mevcut altı program ise çocukların yaş gruplarına göre yeniden düzenlendi ve uygulamaya hazır hâle getirildi.

Ailelere yönelik hazırlanan14 program ile aile içi iletişimi artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve çocukların karşılaştığı zorluklara karşı destek mekanizmalarını etkinleştirmek amaçlanıyor. Böylece aileler, çocukların toplumsal hayata katılımını da daha etkili şekilde destekleyebilecek.

Bakanlık ayrıca öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla 'öz farkındalık, sosyal farkındalık, öz yönetim, ilişki becerileri ve sorumluluk alma' alanlarında sosyal duygusal beceri programları hazırladı. Bu programlar, okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla öğrenci, öğretmen ve ailelere uygulanıyor.

Öte yandan, çocuklara sunulan hizmetlerin etkili ve duyarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için 'Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu' da oluşturuldu. Kılavuz, çocuğun üstün yararı ilkesini öncelikli olarak benimseyerek rehberlik ve danışmanlık çalışmalarının bu doğrultuda uygulanmasını hedefliyor.