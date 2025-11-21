MEB, Öğretmenler Günü için yurtiçi ve yurtdışında etkinlikler düzenleyecek. Ankara'da 21-26 Kasım'da öğretmenler ağırlanacak. Anıtkabir ziyareti, illerden temsilen öğretmenlerin katılımı ve çeşitli kültürel geziler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğretmenleri kabul edecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, hedefi 'yetkin ve erdemli' bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmen olduğu bilinciyle yurt içinde ve dış temsilciliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi kutlama etkinlikleri düzenleyecek.

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler kapsamında, 81 ili temsilen resmî ve özel eğitim kurumlarından öğretmenler, 21-26 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak.

Etkinliklere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile emekli öğretmenler, şehit öğretmen yakınları, azınlık okullarından öğretmenler, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler ile Balkan ülkelerinden öğretmenler ve MEB AKUB ekipleri de davet edildi.

Etkinlikler kapsamında öğretmenler, bugün Ankara'ya gelecek. Yarın, Şehit Öğretmenler Abidesi ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi ve anıt ziyareti yapılacak.

Kızılay Metrosu fuaye alanında tüm illerde düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışına katılacak öğretmenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketinin (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek. Öğretmenler, 23 Kasım'da da 1. ve 2. Meclis Binası, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Hamamönü ile Taceddin Dergahı'nı gezecek.

24 KASIM, ANITKABİR'İ ZİYARETLE BAŞLAYACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığının 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

Öğretmenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmeleri bekleniyor.