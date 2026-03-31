Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen su taşkınına müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bağ evinde mahsur kalan 'Cesur' ve 'Zeytin' isimli can dostlarımızı başarılı bir operasyonla kurtardı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da önceki geceden beri etkili olan yağışların ardından Karacabey İlçesi Gönü Mahallesi'nde Metin Korkut'a ait bağ evi büyük ölçüde sular altında kalırken bahçede bulunan iki köpeğin kurtarılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bursa Acil Müdahale ekipleri, botla su basan alana girerek çalışma başlattı. Koordineli müdahale sonucunda 'Cesur' ve 'Zeytin' güvenli şekilde çıkarılarak sahibine teslim edildi.

'EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, 'Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum' dedi. Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Operasyonun ardından ekipler, Metin Korkut ve kurtarılan can dostlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.