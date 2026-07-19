Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirecek Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelinin 22 Temmuz'da atılacağını açıkladı. Yeni merkez, kritik veri ve bulut hizmetlerinde yerli teknoloji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir altyapı yatırımı daha hayata geçiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelinin 22 Temmuz'da atılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni merkezin başta e-Devlet Kapısı olmak üzere kritik veri ve bulut hizmetlerine yerli yazılım altyapısı kazandıracağını belirtti.

Yapay zekâ uygulamaları, veri analitiği ve yeni nesil dijital teknolojiler için güçlü bir altyapı oluşturması hedeflenen Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin, Türkiye'nin veri güvenliği ve dijital kapasitesine önemli katkı sunması bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dijital geleceğinin güvenli, kesintisiz ve yerli teknolojilerle inşa edilmeye devam edeceğini vurguladı.