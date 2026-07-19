Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edilip depo amaçlı kullanılan kaçak yapıyı kontrollü şekilde yıkarak, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, planlı kentleşmenin korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü denetim ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik incelemeler sonucunda Yunuseli Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde bulunan yapının ruhsatsız olarak inşa edildiği tespit edildi. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve kentte düzenli yapılaşmayı korumak için harekete geçen ekipler, gerekli idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından, bölgede güvenlik önlemleri alarak, iş makineleri eşliğinde depo olarak kullanılan yapının kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirdi. Çalışmalar, çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan koordineli bir şekilde sona erdi.

Osmangazi Belediyesi, imar düzenini bozan, vatandaşların güvenliğini riske atan ve kent dokusuna zarar veren hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğini bir kez daha gösterdi.