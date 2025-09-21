Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü sahilinde, 1,5 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak devre dışı bırakılan ezan cihazı, emekli imamların özverisiyle yeniden çalıştırıldı.BURSA (İGFA) - İznik'te Müşküle Köyü sakinlerinin defalarca yetkililere ilettiği şikayetler sonuçsuz kalırken, iki emekli imam zeytin ağaçları arasındaki dar merdivenleri tırmanarak cihazı onardı ve ezan sesi yeniden köy semalarına taşıdı.

Köy halkı, bu anlamlı girişim karşısında duygusal anlar yaşadı.

“Bürokrasi yapamadı, halk inancı ile yaptı" diyen köy sakinleri, "O direğe çıkan iki emekli hocamız bizleri ezanımıza kavuşturdu. Allah onlardan razı olsun, asıl hizmet budur” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Yetkililerin sessizliğini “utanç verici” bulan Müşküleliler, “Vicdan harekete geçti, ezan dirildi” sözleriyle olayın sadece bir cihazın onarımı değil, inancın ve kararlılığın zaferi olduğunu vurguladı.