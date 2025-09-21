Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı koruma ve kontrolü gerçekleştirdi. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 11 Orman İşletme Müdürlüğü, 27 kontrol noktasında orman emvali taşıyan araçları denetledi.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı denetimler, orman ürünlerinin kaçakçılığını önlemeyi ve doğal kaynakları korumayı amaçladı.

27 noktada gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, orman emvali taşıyan araçların belgelerini, yüklerini ve yasal uyumunu kontrol etti. Ekipler, orman ürünlerinin yasadışı kesimi ve ticaretine karşı titiz bir inceleme yaptı.

Yetkililer, ormanları geleceğe taşımak için bu tür kontrollerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.