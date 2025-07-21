Bursa'nın İznik ilçesinde Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri muhteşem bir katılım ve kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri İznik Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Elmalı Muhtarlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşti.

Etkinliğe önceki dönem bakanlardan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Önceki Dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık artırmada 1 Milyon 516 Bin TL’ye güreş ağalığını yeniden İlhan Delikanlı aldı.

Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalara güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Tüm müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerin heyecanı başpehlivanlık müsabakalarında iki katlandı. Başpehlivanlar güreşleriyle seyircilerden büyük alkış aldı. Başpehlivanlık final müsabakasında talihsiz bir şekilde sakatlanan İznikli İsmail Can müsabakaya devam edemedi.

Dereceye giren pehlivanlara madalyalar protokol tarafından takdim edildi.