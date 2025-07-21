Başarılarıyla Bursa’nın gururu olan sporcular, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın gururu olan sporcuların Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ile Büyükşehir Belediyespor yöneticileri ve antrenörleri de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa’nın yetiştirdiği sporcularımızla ülkemizi ve Bursamızı ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ettikleri için gurur duyuyoruz. Bursamızın adını Avrupa ve Dünya arenasında gururla duyuran genç sporcularımızla bir araya gelerek başarılarını ödüllendirdik. Bocce Avrupa Şampiyonu Mine Türker, Bocce Avrupa üçüncüsü Nazmiye Ak, Karate Dünya Gençlik Ligi ikincisi Nisanur Çakır, Karate Seri A üçüncüsü Elif Güneş, Karate Balkan Şampiyonu Enes Sad Beşbadem ve Yüzme Avrupa Gençler 4x200 Serbest Bayrak Takımı’nda Avrupa üçüncüsü olan Özgür Yonca hepimizin göğsünü kabarttı. Başarılarını artırarak sürdüreceklerdir. Çocukların ve gençlerin spora başlamalarına ve başarı elde etmelerine örnek olacaklarına inanıyorum. Tüm sporcularımızı kutluyorum” diye konuştu.