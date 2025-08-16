BURSA (İGFA) - Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması açısından belediyelerin en önemli hizmet alanlarından biri olan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Son yaşanan orman yangınlarında ve Balıkesir merkezli depremde özveriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aralarına katılan 100 yeni itfaiye eri ile daha da güçlendi.

464 saatlik eğitim Büyükşehir itfaiyesi, yılda ortalama 10 bini yangın olmak üzere 20 binden fazla olaya müdahale ederken ekibe yeni dahil olanlar da 3 aylık süreçte toplam 464 saatlik eğitimden geçiriliyor. İlk olarak teorik yapılan eğitimlerde, yangınların çıkış nedenlerinin tespiti ve yangın sonrası sahada yapılacak incelemeler konusunda bilgi aktarıldı. Gürsu ilçesinde orman yangını çıkan bölgede gözlem çalışması da yapan ekipler, daha sonra sahada karşılaşabilecekleri olaylarla ilgili uygulamalı eğitimlere tabii tutuldu.