Bursa'da İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde 23 bin metrekare alan üzerinde 825 adet ağaçla yeşillendirilecek koruluk alan için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaları yerinde inceledi. Bu çalışmayla birlikte bölgedeki çocuk oyun alanı da yenileniyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, yeşiller içerisinde bir İnegöl hedefiyle şehrin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Her projede yetişkin formlarda ağaçlar yer almasına dikkat edilirken, Akhisar Mahallesi Akkanal Sokak üzerinde ise 825 adet ağacın yer aldığı bir koruluk oluşturulması için çalışma başlatıldı. 2 ayrı parça şeklinde bulunan toplam 23 bin metrekare alan üzerinde planlanan koruluk, bölgenin yeni oksijen deposu olacak. Koruluk alan düzenlemesiyle beraber bölgedeki çocuk oyun alanı da yenilenerek hizmete sunulacak.

AKHİSAR MAHALLESİNİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PROJELER

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte koruluk alan yapımının sürdüğü Akhisar Mahallesi Akkanal Sokakta incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yaparak çalışmaya ilişkin bilgiler de veren Başkan Taban, “Akhisar Mahallemizde Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Mahallesinde başlattığımız yeni bir çalışma var. Akkanal Sokakta koruluk alan oluşturmak için ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Bölgede yeni bir spor salonu da yapmıştık. Bu çalışmayı tamamladık. Açılış için gün sayıyor artık. Orada yine güzel bir meydan çalışmamız olacak. Mahallemiz içerisinde de iyileştirme noktasında çalışmalar yapılıyor” dedi.

OKSİJEN DEPOSU OLACAK

Koruluk düzenlemesi yapılan alanın 2 parça ve toplamda 23 bin m2 büyüklüğünde olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Burada 825 adet ağaç dikerek bölge için bir oksijen deposu oluşturmuş olacağız. Akkanal Sokak üzerinde hayat bulacak olan koruluk alan projesiyle beraber Sağlık Ocağımızın hemen yanında bulunan, zamanla deforme olmuş çocuk oyun alanını da yeniliyoruz. Burada artık kullanım ömrünü tamamlamış oyun ekipmanları yenilenerek daha geniş ve kullanışlı bir oyun alanını çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Şu an koruluk olarak planlanan alanda hatıl, panel ve tretuvar işleri devam etmekte. Ekim ayında da akçaağaç, sedir, servi, çam, ıhlamur ve akasya türlerinde farklı farklı ağaçları buraya dikmiş olacağız” diye konuştu.

Başkan Alper Taban, farklı noktalarda da benzer çalışmalar olduğunu hatırlatarak; “Akhisar Mahallemiz ve şehrimiz adına çok önemli bir oksijen deposu olacak burası. Yine başka yerlerde devam eden çalışmalarımız da var. Karalar bölgesinde de devam eden çalışmalar var. Bunlar şehir adına önemli. Çünkü hemen yanı başımızda sanayi yapıları var, konut yapıları var. Dolayısıyla yeşil alan, ağaçlandırma gibi hedeflerimiz vardı. O hedeflere yetişebilmek adına da öncelikli olarak biz burada yeni ağaçlarımızı dikmiş olacağız. İnşallah Allah nasip ederse belli bir zaman sonrasında da burada gölgesinde insanlar oturacak, dinlenecekler. Ben çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.