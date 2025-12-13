Osmangazi Belediyesi, Lozan Mübadelesi'nin 102'nci yıl dönümünde anlamlı bir geceye imza attı. Tarihsel hafızada önemli yer tutan bu süreç, 'Mübadelenin Ezgileri' konseri ile sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Lozan Mübadilleri Derneği Korosu sahne aldı. Rumeli ve Anadolu kültürüne ait eserlerin seslendirildiği konserde geçmişten günümüze uzanan ortak kültürel miras, ezgiler aracılığıyla dinleyicilere aktarıldı. Kültürel ve tarihsel değerlerin korunması adına büyük önem taşıyan geceye Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP İl Başkan Yardımcısı Recep Tek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Esentürk, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çidem, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il ve ilçe siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Şef Emel Örgün yönetiminde sahne alan Lozan Mübadilleri Derneği Korosu, 'Kırmızı Gülün Alı Var', 'Vardar Ovası', 'Bahçeye Gel Bahçeye', 'Drama'nın İçinde' ve 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' gibi eserleri seslendirerek izleyicilerin beğenisini topladı. Rumeli havaları eşliğinde protokol üyelerinin halay çekmesi ise programa ayrı bir renk kattı. Konser sonunda koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çidem, günün anısına Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Esentürk ve Şef Emel Örgün'e hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Çidem ile Aktaş, böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.