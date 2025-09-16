Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ve son dönemde vatandaşların sıkça kullandığı ve çok beğendiği bir alana dönüştürdüğü Gülyalı Turnasuyu Kordon Park’ın karşısına yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.ORDU (İGFA) - Halkın yararlanabileceği yeni sosyal yaşam alanlarının sayısını arttırmak için çalışma yapan, Kirazlimanı Yaşam Merkezi, Büyük Melet Projesi, Durugöl Tabiat Parkı, Gaga Gölü Tabiat Parkı, Ihlamur ve Erguvan Parkları başta olmak üzere birçok yeni park ve mesire alanı oluşturulmasını sağlayan, Ünye Çamlık’ı yenileyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği, denize sıfır konumda modern bir mesire alanı olan Turnasuyu Kordon Park’ı ilçeye kazandırdı.

ORDU’NUN GÖZDE MEKANI OLUYOR

Ordu’yu herkesin gözdesi haline getiren ve sosyal yaşam alanlarıyla donatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şimdi ise Turnasuyu’nun karşı yakasını da halka açıyor. Turnasuyu Kordon Park’ın karşı kıyısını yine aynı güzellikte yeni bir yaşam alanına çevirecek olan alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanı kentin gözde mekanlarından bir tanesi yapmayı hedefliyor.

KORDON PARKI’N 2. ETABI DA GÖZ KAMAŞTIRACAK

Fen İşleri Dairesi ve Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla zemin iyileştirmesi yapılan alanda daha sonra sosyal tesisler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolu ve spor alanları yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında Turnasuyu’nun iki yakası da tam bir cazibe merkezi olacak.