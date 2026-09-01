İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla 2-6 Eylül tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm İnegöllüleri etkinliklere katılmaya ve kurtuluş coşkusuna ortak olmaya davet etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kentte düzenlenecek birbirinden anlamlı programlarla kutlanacak.

İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan 6 Eylül Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak programlar, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerle zirveye ulaşacak. Kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan programda konserden gastronomi festivaline, halk yürüyüşünden çelenk sunumuna, şehitlik ziyaretinden kortej yürüyüşüne kadar farklı etkinlikler İnegöllülerle buluşacak.

KUTLAMALAR 2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

6 Eylül Kurtuluş etkinlikleri, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Yeniceköy DOSTUM tesisleri içerisinde bulunan Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu Konseri ile başlayacak. Koro, konserde kahramanlık türküleri ile kurtuluş coşkusunun ilk ateşini yakacak.

Kutlama programı, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Heykel Meydanında gerçekleştirilecek Gastronomi Festivali Açılışı ile devam edecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali, 4-5-6 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca heykel meydanında devam edecek. Festival kapsamında 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'da yine Heykel Meydanında Retrobüs Konseri gerçekleştirilecek.

Kurtuluşun yıl dönümü olan 6 Eylül Pazar günü ise gün boyunca çeşitli programlar gerçekleştirilecek. İnegöl'ün kurtuluş etkinliklerinin geleneksel programı haline gelen Mustafa Tepe'den Halhalca Şehitliğine halk yürüyüşü ve kros yarışması, saat 09.30'da yapılacak. Ardından saat 10.30'da Heykel Önünde çelenk töreni yapılacak. Saat 11.00'da Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlenecek.

KURTULUŞ KORTEJİ VE BANDO GÖSTERİSİ

6 Eylül günü 19.00'da Eski Belediye Önünden Heykel meydanına Kurtuluş Korteji Yürüyüşü yapılacak. Saat 19.30'da sona erecek yürüyüşün ardından heykel meydanında Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi gerçekleştirilecek.

BAŞKAN TABAN'DAN KURTULUŞ COŞKUSUNA DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 6 Eylül'ün İnegöl için yalnızca bir tarih değil, milli mücadele ruhunun, bağımsızlık ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu ifade ederek tüm İnegöllüleri düzenlenecek programlara davet etti. Başkan Taban, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü hep birlikte, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. 6 Eylül, bu toprakların bağımsızlığı uğruna mücadele eden kahramanlarımızı hatırladığımız, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle andığımız çok kıymetli bir gün. Bugün bizlere düşen, ecdadımızdan aldığımız bu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Bu anlamlı günün ruhunu hep birlikte yaşamak, birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde ortaya koymak adına hazırladığımız tüm programlarımıza hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gençlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle, 7'den 77'ye tüm İnegöllülerle bu gururu paylaşmak istiyoruz.'