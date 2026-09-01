Muğla'da Milas Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak Boğaziçi Mahallesi Kültür Evi projesinin temelini törenle attı.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde hayata geçirilecek tesisin, sanat, eğitim ve mahalle kültürünü bir araya getiren ortak bir yaşam alanı olması hedefleniyor. Farklı etkinliklerin aynı anda yapılabileceği şekilde tasarlanan Kültür Evi'nin, gerektiğinde tek bir mekân olarak da kullanılabileceği, bölücü akustik paneller sayesinde ise üç ayrı atölyeye dönüşebileceği belirtildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Boğaziçi Muhtarı Ferhat Karakoyun ile Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, projenin hayırlı olmasını dileyerek Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Belediyesi'nin koordineli çalışmalarının önemine dikkat çekti.

BAŞKAN TOPUZ: 'MAHALLEMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Kültür Evi'nin Boğaziçi Mahallesi'nin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacağını söyledi.

Geçen yıl aynı alanda pazar yeri ve çok amaçlı sosyal alanı hizmete sunduklarını hatırlatan Topuz, yeni yatırımla bölgeyi bir sosyal yaşam merkezine dönüştürdüklerini ifade etti. Topuz, 'Sosyal belediyeciliği; vatandaşlarımızın bir araya gelebildiği, üretebildiği, paylaşabildiği alanları çoğaltmak olarak görüyoruz' dedi.

Kültür Evi'nin çocuklar, gençler, kadınlar ve tüm mahalle sakinlerinin kültür, sanat, eğitim ve sosyal faaliyetlerle buluşacağı bir merkez olmasını istediklerini belirten Topuz, projenin Boğaziçi Mahallesi ve Milas için hayırlı olmasını diledi.

İLK BETON DÖKÜLDÜ

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beton pompasının kumandasına basarak ilk betonu alanla buluşturdu.

Törene belediye yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.