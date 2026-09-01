İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. 'Yangına Dirençli Köy' projesi kapsamında Kiraz'ın Cevizli Mahallesi'nde eğitim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yurttaşlara, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangın ve diğer afetlere karşı nasıl müdahale edebilecekleri anlatıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orman alanlarına bitişik veya yakın konumda bulunan mahallelerde meydana gelebilecek orman yangınlarının yerleşim alanlarına sıçrama riskini azaltmak amacıyla başlattığı 'Yangına Dirençli Köy' projesi, Kiraz'ın Cevizli Mahallesi'nde devam etti. Orman yangınlarıyla mücadelede kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla toplam 601 yangın söndürme tankeri ile kişisel koruyucu ekipman dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerde vatandaşları yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmeyi sürdürüyor.

TAHLİYE GÜZERGÂHLARI BELİRLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen projede; İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü de yer aldı.

İlgili birimler, 20 Temmuz'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. 30 Temmuz'da ise Cevizli Mahallesi'nde saha değerlendirme çalışması yapıldı. Mahallede ormanlık alanlarla yerleşim alanları arasında oluşturulması planlanan koruma bölgeleri ve tampon bölgeler ile tahliye güzergâhları ve müdahale erişim alanlarına ilişkin yapılması gerekenler belirlendi.

Çevresinin ormanlarla çevrili olması nedeniyle yangın riski taşıyan Cevizli Mahallesi'nde yurttaşlara yangına ilk müdahale teknikleri ile deprem ve diğer afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı. Su tankeri kullanımı konusunda da eğitim alan mahalle sakinlerine, yangın riskini azaltmak amacıyla mahalle çevresindeki kuru otların ve çöplerin nasıl temizlenmesi gerektiği öğretildi.

Ayrıca bir greyder yardımıyla olası yangınlara müdahaleyi kolaylaştıracak noktalar oluşturuldu. Eğitimlerle yangına müdahale konusunda bilinçlenen yurttaşlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla örgütlenerek ekipmanla desteklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Ferdi Gölcük, son dönemde artan orman yangınları nedeniyle 'Yangına Dirençli Köy' projesini başlattıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Alan Kalkınma ve Geliştirme Şube Müdürü Serdar Simsar, İzmir kırsalında yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Cevizli Mahallesi Muhtarı Cengiz Candan, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, 'Yangın tankerinin önemini çok iyi anladık. Yangını önlemek için çok iyi çalışmalar yapıldı. Vatandaşı bilgilendirdik. Otların temizlenmesi yangını önlemede önemli. Vatandaşımız yangınlara karşı çok duyarlı. En ufak bir durumda anında müdahale ediyor. Bu eğitimler çok isabetli ve iyi oldu' dedi.

YANGINA DİRENÇLİ KÖY PROJESİ NEDİR?

Orman köylerinde yangın riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilen 'Yangına Dirençli Köy Projesi', Ege Orman Vakfı ve Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle yürütülüyor. Proje, Kemalpaşa'nın Yukarıkızılca ve Bergama'nın Yerlitahtacı mahallelerinde uygulandı. Her iki mahalle için risk haritaları hazırlanırken eylem planları oluşturularak ilçe belediyeleriyle paylaşıldı. Kemalpaşa ve Bergama'nın ardından proje çalışmalarına Tire ve Kiraz'da devam ediliyor.

Küçük bir alanda başlayan orman yangınlarının kısa sürede geniş alanlara yayılabileceğine dikkat çekilen proje ile yangına dirençli mahalleler oluşturulması, orman köylerinde çıkabilecek yangınların önlenmesi ve olası afetlerde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla, bazı mahallelere ikişer adet olmak üzere toplam 601 yangın söndürme tankeri ile kişisel koruyucu ekipman dağıttı. Gönüllü yurttaşlara da yangına ilk müdahale konusunda eğitimler verildi.