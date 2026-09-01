Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 6 bin öğrenciye 2 bin TL'lik kırtasiye desteği sağlayacak. Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası işbirliğiyle hayata geçirilen proje öğrencilere ve ailelere destek olurken, Yıldırım'daki yerel esnafa da katkı sunacak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, yaklaşan yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde öğrencilerin ve ailelerin eğitim harcamalarına katkı sunmak amacıyla Kırtasiye Desteği Projesini hayata geçiriyor.

Proje kapsamında 6 bin öğrenciye 2 bin TL tutarında kırtasiye desteği verilecek. Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanırken, Yıldırım'daki yerel esnafın da desteklenmesi hedefleniyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, telefonlarına gönderilecek kod aracılığıyla proje kapsamında yer alan kırtasiyelerden alışveriş yapabilecek. Yıldırım Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üstünden yapılacak başvurular 4 Eylül'de sona erecek.

YILDIRIM KAZANACAK

Projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Kırtasiye Destek Projesi'nin; sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra yerel esnafı da destekleyen bir model olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, sosyal belediyecilik anlayışımızın ve dayanışma kültürümüzün önemli örneklerinden birine birlikte imza atıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Kırtasiye Desteği Projesiyle eğitim gören evlatlarımızın kırtasiye ihtiyaçlarına destek olurken, aynı zamanda yerel esnafımıza can suyu oluyoruz' dedi.

ESNAFA DESTEK

Projenin en kıymetli yanlarından birinin Yıldırım esnafının sürecin merkezine dahil edilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'Hediyelerimizi marketler üzerinden değil, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odamızla imzaladığımız bu protokol ile doğrudan Yıldırım'daki küçük esnafımız aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Böylece ailelerimiz ve çocuklarımız sevinirken, Yıldırım esnafımız da kazanacak. Kazanan Yıldırım olacak' dedi. Esnafın kent ekonomisindeki önemine de dikkat çeken Yılmaz, eğitim desteğinin aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirterek, 'Bizler biliyoruz ki; esnafı güçlü olan bir kentin, geleceği de güçlü olur. Çocukları nitelikli eğitim alan bir milletin, yarınları aydınlık olur. Yıldırım'da bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın çarkını hep birlikte döndürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.