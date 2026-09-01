AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Hasan Ekici, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, KONYARAY Banliyö Hattı ile Stadyum-Şehir Hastanesi-Adliye Tramvay Hattı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, toplu ulaşımda konfor ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen raylı sistem yatırımlarında çalışmalar, planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülüyor.

AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Hasan Ekici, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaray Banliyö Hattı ile Stadyum-Şehir Hastanesi-Adliye Tramvay Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Program kapsamında ilk olarak Konyaray Banliyö Hattı'nda yolculuk yaparak çalışmaları yerinde gören heyet, daha sonra Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı kapsamında raylı sistemi ve trafiği üste alacak Otogar Kavşağı inşaatını inceledi. Ardından Real Kavşağı, Yurtlar Bölgesi, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde görerek tramvay hattı güzergahını inceleyen heyete teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hep birlikte Konya'nın yarınlara için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Raylı sistem çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, 'Konya'mızın ulaşımında raylı sistemin payını büyütüyoruz. AK Parti Konya İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte KONYARAY Banliyö Hattımızdaki son durumu, ardından da Stadyum-Şehir Hastanesi-Adliye Tramvay Hattımızda; Otogar Kavşağı ve güzergâh boyunca devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şehrimizin önemli noktalarını birbirine bağlayacak bu iki büyük raylı sistem yatırımıyla hemşehrilerimize daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacağız. Konya'nın ulaşım altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirmeye ve şehrimize değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.