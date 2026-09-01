Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yürütülen 2026 yılı kazılarında, M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik bir madencilik işliği bulundu. Kazılarda malakit parçaları, bakır boncuklar ve çeşitli bakır nesneler ortaya çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Çayönü Tepesi'nde devam eden arkeolojik kazılarda, bölgedeki madencilik faaliyetlerine ilişkin önemli bir keşfe ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı kazılarında M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik bir madencilik işliğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

İşlikte yapılan çalışmalarda ham ve yarı işlenmiş malakitler, işlenmiş malakit örnekleri, bakır boncuklar ve bakır nesnelerin yanı sıra taş döşemeli bir çalışma alanı tespit edildi.

Çayönü Tepesi'nde insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerine ışık tutan önemli bir keşfi daha gün yüzüne çıkardık.



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik bir madencilik işliği ortaya: pic.twitter.com/zbUSlWxPeL — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 1, 2026

MADENCİLİK GELENEĞİ 2 BİN YIL BOYUNCA SÜRMÜŞ

Çayönü Tepesi'nde bakır ve malakit kullanımına ilişkin izlerin M.Ö. 9100'lere kadar uzandığı belirtildi. Yeni keşfin, bölgede madencilik geleneğinin yaklaşık 2 bin yıl boyunca devam ettiğini ve üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında, uzmanlaşmış biçimde gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Yerleşik yaşamdan tarıma, mimariden zanaat uzmanlaşmasına kadar insanlık tarihindeki önemli dönüşümlere ışık tutan Çayönü Tepesi'ndeki kazıların, bölgenin erken dönem madencilik ve üretim faaliyetlerinin anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.