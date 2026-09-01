Karatay Belediyesi tarafından karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla hizmete sunulan Karatay Karavan Parkı, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Adana Çevre Yolu ile Ereğli Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada 2 bin metrekarelik bir alanda bulunan Karatay Karavan Parkı, Karatay Belediyesi'ne ait Şehir Parkı'nın güney girişinde yer alıyor. Konya'nın önemli turizm destinasyonlarına yakınlığı, şehir merkezine kolay ulaşımı ve ziyaretçilere sunduğu imkânlarla öne çıkan Karatay Karavan Parkı, karavanlarıyla seyahat eden yerli ve yabancı turistlerin Konya'daki önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Karatay Belediyesi tarafından turizm altyapısına kazandırılan parkta; karavan park alanlarının yanı sıra ücretsiz wi-fi, tuvalet, lavabo, banyo, elektrik, sıcak su, tatlı su gibi ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler bulunuyor.

Karatay'ın güçlü turizm ve gezi rotası özelliklerinin bir yansıması olan Karavan Parkı, seyahatlerini karavanlarıyla gerçekleştiren ziyaretçilere güvenli, düzenli ve konforlu bir konaklama imkânı sunuyor.

Şehir merkezine yakın konumuyla da avantaj sağlayan Karatay Karavan Parkı'nda konaklayan ziyaretçiler, Konya'nın tarihi ve kültürel mekânlarını keşfetme fırsatı bulurken, parkın hemen yanında bulunan Karatay Şehir Parkı ve Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni de ziyaret edebiliyor. Karavan Parkı, şehre gelen ziyaretçilerin yalnızca konaklama ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; misafirlerin Konya'yı daha yakından tanımalarına ve şehirde daha fazla vakit geçirmelerine de katkı sağlıyor.

Karatay Karavan Parkı'nda konaklayan yerli ve yabancı ziyaretçiler; parkın konumu, temizliği, düzeni ve sunduğu imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KILCA: KARAVAN PARKIMIZ KONYA'NIN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Karavan Parkı'nın yerli ve yabancı turistlere Konya'da konaklama imkânı sunan önemli hizmetlerden biri olduğunu belirterek, karavan turizminin şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Karatay'ın turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Hasan Kılca, karavanlarıyla seyahat eden misafirleri Karatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.