Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aliya İzzetbegoviç anısına özel gümüş hatıra parasını 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’da satışa sunacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç anısına özel olarak tasarlanan gümüş hatıra parasının 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’da satışa sunulacağını açıkladı.

Milli ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla hatıra ürünleri üreten Darphane, bu özel gümüş parayla İzzetbegoviç’in mirasını onurlandırmayı hedefledi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 bin 250 TL olan hatıra parayla ilgili https://emagaza.darphane.gov.tr adresine yönlendirildi.