İnegöllü başarılı sporcu Emre Doğan, şampiyonada gösterdiği başarıyla dikkat çekti. İlk gün sıralama ve yarı final müsabakalarını 1'incilikle bitiren İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Doğan, Pazar günü yapılan final müsabakasında da Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Büyükler Kategorisi Boulder Türkiye Şampiyonası 2-23 Kasım tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü de şampiyonada yerini aldı.

Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcusu Emre Doğan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Boulder Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

