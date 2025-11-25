Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Beş hafta süren ve altı takımın mücadele ettiği turnuvada Yapı Kontrol Müdürlüğü birinci oldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında motivasyonu artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' tamamlandı. Beş hafta boyunca süren ve altı takımın katıldığı turnuva, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla sona erdi.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'ndeki Pilar Marie Victoria Lopez Voleybol Salonu'nda başlayan ve tek devreli lig usulüyle oynanan turnuvada takımlar, finale çıkmak için heyecanlı mücadeleler sergiledi.

Lig sonunda ilk dört sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi ve Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Salonu'nda finale çıkmak için ter döktü.

Final müsabakalarında Yapı Kontrol Müdürlüğü birinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ikinci, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Finalde Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Salih Güleç de katıldı. Dereceye giren takımları tebrik eden Güleç, sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.