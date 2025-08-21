Bursa'da İnegöl Belediyesi yaz sezonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında iki gece iki farklı noktada çocukları Karagöz gölge oyunu ile buluşturdu.BURSA (İGFA) -Bursa'da İnegöl Belediyesi yaz akşamlarını kültür sanat etkinlikleriyle süslemeye devam ediyor. Her yaştan bireye yönelik etkinlikler kapsamında bu hafta çocuklar için Karagöz gölge oyunu minik sanatseverlerle buluştu.

Mesudiye Mahallesi Kanal İnegöl nöbetçi kitaphane yanı ile Yeni Belediye binası nöbetçi kitaphane yanında yapılan gösteriye çocukların ve yetişkinlerin ilgisi yoğun oldu.

Hayali Volkan Derman’ın sunumuyla yapılan gösterilerde “Karagöz Çevre Müfettişi” içeriğiyle çocuklar hem eğlencenin tadına vardı hem de çevre konusunda bilinçlendi.

Yaklaşık 45 dakika süren gösteride Karagöz ile Hacivat’ın maceralarına şahitlik etti. Eğlenirken öğreten gösterilerde çocuklar kadar anne babalar da keyifli anlar yaşadı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da hazır bulunduğu kahkaha dolu Karagöz gösterisi sırasında çocuklar kimi zaman müzikler eşliğinde dans ederek gösteriye dahil olmayı da ihmal etmedi.