Taraklı’da 7 asırlık çınar ve tarihi çeşmenin çevresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor.

SAKARYA (İGFA) - Şehrin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Taraklı’nın kültürel ve doğal mirası olan 7 asırlık çınar ağacı ile Hüseyin Ağa Çeşmesi’nin çevresini vatandaşların rahat ve keyifli vakit geçirebileceği bir sosyal donatı alanına dönüştürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değeri, Osmanlı mirası Taraklı’da yeni bir projeye başlıyor.

7 ASIRLIK YAŞAYAN MİRAS…

Yusufbey Mahallesi’nde bulunan tescilli Hüseyin Ağa Çeşmesi ve 7 asırlık anıt çınarıyla hem kültürel hem de doğal değer açısından önem taşıyan bir park inşasına başlanıyor. 2 Eylül Salı günü yapılacak ihalenin ardından çalışmalar için ilk kazma vurulacak.

Büyükşehir’in ortaya koyacağı çalışmayla tarihe tanıklık eden çınar ağacı ve çevresindeki tarihi değerler modern bir çalışmayla daha etkin şeklide korunarak geleceğe miras bırakılacak.

İÇİNDE NELER YER ALACAK?

Toplam 1033 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje kapsamında park içerisinde açık ve kapalı dinlenme alanları, iklim koşullarına uygun bitkilendirme ve gece aydınlatması yapılacak.

ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, “Taraklı ilçemiz, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle şehrimizin en değerli turizm merkezlerinden biridir. Yusufbey Mahallesi’nde yer alan park, asırlık çınarı ve tarihi çeşmesiyle önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerleri koruyarak daha yaşanabilir, estetik ve işlevsel bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Hem hemşehrilerimiz hem de ziyaretçilerimiz için burayı cazip bir buluşma noktası haline getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın da her fırsatta ifade ettiği gibi tarihi mirasımızı korumaya, güzelleştirmeye ve geleceğe taşımaya deva edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.