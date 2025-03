Bursa İnegöl Belediyesi tarafından UÜ İnegöl İşletme Fakültesi, Öğrenci Toplulukları ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde toplamda 135 bin TL ödül dağıtılacak “Bir Fikir Bir İnegöl” isimli ödüllü fikir yarışması başlatıldı. Lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik yarışma için eğitim, sanayi ve teknoloji, tarım ve kırsal kalkınma ile turizm ve kültürel gelişim kategorilerinde 11 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek.BURSA (İGFA) -Tüm bireylerin beklentilerini karşılayabilme adına çalışmalar ortaya koyan ve ortak akıl ile projeler üreten İnegöl Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü fikir yarışması düzenliyor. Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümü öğrenci toplulukları iş birliğinde yapılacak ödüllü fikir yarışmasının duyurusu için bugün basın toplantısı düzenlendi.

İNEGÖL’ÜMÜZDE YAŞAYAN HERKESİN FİKRİNE ÖNEM VERİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çelebi ve İşletme Fakültesi Öğrenci Toplulukları Liderlerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüzde yaşayan herkesin fikrini önemsiyoruz. Biliyorsunuz bunlarla ilgili de her platformda, her ortamda, her çalışmada, her gayretimizde bunu yineliyoruz. Fikriniz önemli, bizim için değerlisiniz. Lütfen bizlerden fikirlerinizi esirgemeyin. Biz de bu fikirleri fikir havuzumuzda toplayıp, değerlendirip projelere ve faydalı işlere döndürüyoruz. Bugün de yine bu minval üzere bir yarışma duyurusunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

YARIŞMAYLA NE HEDEFLENİYOR?

Bir Fikir Bir İnegöl yarışmasıyla neyi hedeflediklerinden de söz eden Başkan Taban, “Burada biz şehrimizin gelişimini arzu ediyoruz. Sağlıklı bir gelişim, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireyler ve vatandaşlarımızın bizden beklentileriyle yaptığımız çalışmaların da örtüşmesini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Şehir Araştırmaları Merkezimizi kurduk. Araştırma faaliyetlerini arttırmak istiyoruz. Şehrimizi daha iyi tanımak istiyoruz. Şehrimizin fırsatlarını öğrenmek istiyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Halk Bilimi Çalıştayı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de çalıştaylar, sempozyumlar, paneller gerçekleştireceğiz. Bunları hep şehrimizi keşfetmek, fırsatlarını ve imkanları görmek, geleceğe dair de bunlardan istifade etmek için yapıyoruz. Buradaki yarışmayla da toplumsal fayda oluşturacak yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini destekliyor olacağız. İnegöl’ün sosyal, kültürel, teknolojik ve çevresel sorunlarına karşı çözüm odaklı projeler üretilmesini teşvik edeceğini düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE GENELİNDEN TÜM LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KATILABİLİR

Başkan Alper Taban, yarışmanın kuralları, kategorileri, başvuru süreci ve değerlendirme süreci ile ödüllerinden de bahsederek şöyle konuştu: “Yarışmamız Bir Fikir Bir İnegöl yarışması. Geçtiğimiz günlerde meclisimizde yarışma kapsamında verilecek ödülleri de belirlemiştik. Yarışmamızın son başvuru tarihi 11 Nisan 2025. Bu tarihe kadar başvuruları alacağız. Türkiye genelinde lise ve üniversiteye devam eden herkes katılabilecek. Takım üye sayısı minimum 2, maksimum 4 olacak. Başvurular online olarak alınacak.”

PROJELER 4 KATEGORİDE HAZIRLANACAK

“Katılımcılar projelerini belirten temaya uygun olarak hazırlayacaklar. Hangi kategoriler var derseniz; eğitim, sanayi ve teknoloji, tarım ve kırsal kalkınma, turizm ve kültürel gelişim. Her kategori İnegöl’e özgü yenilikçi fikirlerin gelişmesini hedeflemektedir. Değerlendirme kriterleri arasında; yenilikçilik ve özgün olması, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik, toplumsal fayda sağlaması ve yine projenin etki alanıyla çözüm sunması önemli olacak.”

LİSE VE ÜNİVERSİTE PROJELERİ AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

“Nisan ayı sonunda da sonuçlar açıklanacak. 28-29 Nisan tarihlerinde lise ve üniversite düzeyinde 2 gün ayrı ayrı yapılacak değerlendirmede, ilk 10’a giren finalist takımlar projelerini jüri karşısında sunacaklar. Sunumlar İnegöl Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılacak. Toplamda 135 bin TL ödül dağıtılacak. Üniversite kategorisinde; 1.lik ödülü 40.000 TL, 2.lik ödülü 30.000 TL, 3.lük ödülü 20.000 TL. Lise kategorisinde; 1.lik ödülü 20.000 TL, 2.lik ödülü 15.000 TL ve 3.lük ödülü 10.000 TL olarak gerçekleşecek. Dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi için İnegöl Belediyesi olarak bizler destek sağlayacağız.”

ÜNİVERSİTE İNEGÖL İÇİN BÜYÜK ŞANS

“Bu projenin fikir sahibi TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği). Ayrıca Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu ile Uludağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret Topluluğu paydaşlığında yarışmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün varlığı İnegöl’de çok büyük şansı. Yarışmamızın hayırlı olmasını diliyorum.”

ÜNİVERSİTE OLARAK BULUNDUĞUMUZ TOPLUMA VE ÇEVREYE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

Başkan Taban’ın ardından Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt ise “Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi olarak 2010 yılı Haziran döneminde kurulduk. 15 yıldır İşletme Fakültesi olarak birçok mezun verdik. Bu yıl Topluluk Yöneticilerimiz çok sayıda proje ürettiler. Son olarak belediyemizle bu noktada bir çalışma yapılmasında da bizlere fırsat sunmuş oldular. Dolayısıyla biz üniversite olarak bulunduğumuz topluma ve çevreye katkı vermeyi bir borç olarak görüyoruz. Bu projeyi de canı gönülden destekliyoruz. Şehrimize, belediyemize hayırlı olsun. Her insan ayı bir dünya olduğuna göre, onları dinlemek ve beklentilerini sormak lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmanın protokolü İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü taraflarınca imza altına alındı.