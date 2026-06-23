İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim faaliyetleri kapsamında şehirde hizmet veren 28 manav iş yerini mercek altına aldı. 11 işyeri hakkında idari yaptırım uygulandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, rutin denetim faaliyetleri kapsamında son olarak manav işletmelerini mercek altına aldı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 28 manav işyerini denetledi.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlçemizde faaliyet gösteren manav işletmelerine yönelik Zabıta Müdürlüğü olarak denetimler tamamlanmıştır. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren 28 manav işyeri denetlenmiştir. Mevzuata aykırılık tespit edilen 11 işyeri hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, kamusal alan işgali hakkında gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Kurallara riayet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.'