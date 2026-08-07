Bursa'da Nilüfer Belediyesi, duyarlı bir vatandaşın görüntülü ihbarı üzerine harekete geçti. Beton mikserinde kalan betonu kamuya ait alana dökerek çevre kirliliğine neden olan firmaya 150 bin TL idari para cezası uygulandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın görüntülü ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçerek kamu alanına beton dökümü yapan firmayı tespit etti.

Yapılan incelemelerde, beton mikserinde kalan betonun kamuya ait alana boşaltılarak çevre kirliliğine neden olduğu belirlendi. Firma hakkında gerekli işlemleri başlatan Nilüfer Belediyesi ekipleri, 150 bin TL idari para cezası uyguladı. Nilüfer Belediyesi, kent genelinde ortak yaşam alanlarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Duyarlı bir vatandaşımızın görüntülü ihbarı üzerine zabıta ekiplerimiz harekete geçti. Beton mikserinde kalan betonu kamuya ait alana boşaltarak çevre kirliliğine neden olan firmaya, yapılan incelemenin ardından 150 bin TL idari para cezası uygulandı.



Kentimizi ve ortak yaşam: pic.twitter.com/TSzHa2PnO8 — Nilüfer Belediyesi (@NiluferBel) August 7, 2026

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların çevreye yönelik duyarlılığının önemine dikkat çekilerek, kent temizliği ve yaşam alanlarının korunmasında toplumun katkısının büyük rol oynadığı vurgulandı.