Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği QR kodlu numarataj uygulamasıyla şehirdeki yapılar kimlik kazanıyor. Şu ana kadar 5 mahallede QR kodlu numaratajların montajı tamamlandı, 116 mahallenin tamamında tüm yapılara uygulanacak. Bu uygulamayla yapılan güncel durumlarının da tespitleri yapılmış oluyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi şehirdeki yapıların kimliklerinin oluşturulması ve şehrin dijital ikizi çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği QR kodlu numaratajların montajlarını sürdürüyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmada, şehirdeki tüm binaların numaratajları yenilenirken, yeni numaratajda ise en büyük özellik QR kod uygulaması. QR koda yüklenen bilgilerle vatandaşlara da ciddi kolaylıklar sağlanırken, aynı zamanda; yapıya ait mahalle, ada/parsel ve adres bilgisi, inşaat ruhsat tarihi ve yapı kullanma tarihi, afet durumu için yapıya ait en yakın 3 toplanma alanının konumları, ayrıca istediklerinde yapıdaki ilgili daireye ait numarataj belgesi alabilmeleri sağlanıyor.

5 MAHALLEDE 12 BİN 400 YAPININ QR KODLU NUMARATAJ MONTAJI YAPILDI

2024 yılında numarataj üretimi için makine alımı yapan İnegöl Belediyesi, 2024'ün ikinci yarısında pilot bölge olarak belirlenen Kemalpaşa Mahallesinde başladığı uygulamada bugün itibariyle; Kemalpaşa, Hamidiye, Yenice, Cuma ve Mahmudiye Mahallesi konut alanı olmak üzere 5 mahallede QR kodlu kapı numarası montajlarını tamamlandı. 532 sokakta bulunan yapılara QR kodlu kapı numarası montajı yapıldı. Toplamda 12 bin 816 adet QR kodlu kapı numarası üretimi yapılırken, yaklaşık 12 bin 400 adetinin ise montajı tamamlandı. Orhaniye Mahallesinde QR kodlu numaratajların uygulaması devam ediyor.

QR KODLU NUMARATAJ İÇİN 24 BİN FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, basımı ve uygulamasının devam ettiği QR kodlu numaratajların hazırlandığı İnegöl Belediyesi Numarataj birimini ziyaret etti. Burada hem numaratajların hazırlanma sürecini yerinde gördü hem de uygulamada gelinen nokta hakkında bilgiler verdi. Altın kuralın 'yönettiğiniz alanı ölçmek' olduğunu ifade eden Başkan Taban, 'Biz bunları yapıyoruz artık. İnegöl Belediyesi olarak dijital dünyanın avantajlarını kullanabilmek adına, dijitalleşme adı altında atmış olduğumuz adımlar var. Numarataj birimimiz QR kodlu numarataj uygulamasını gerçekleştiriyor. Bu uygulamamız 116 mahallemizde, tüm yapılarda tamamlanana kadar devam edecek. Bu çalışma kapsamında toplamda 24 bin fotoğraf çekmiş olduk. Bu çektiğimiz fotoğraflarla yapıların aslında güncel durumunu da tespit etmiş oluyoruz' dedi.

Bu uygulamayla yapıların kimliklendiğini vurgulayan Başkan Taban, 'QR kodlardan vatandaşlar hangi bilgilere erişebiliyor bu da önemli. Yapıya ait mahalle, ada parsel ve adres bilgilerine erişebilir. İnşaat ruhsatı tarihi ve yapı kullanma tarihi gibi bilgilere erişebilir. Afet durumu için yapıya en yakın toplanma alanlarını görebilir ve ayrıca istediklerinde yapıdaki ilgili daireye ait numarataj belgesi alabilmeleri gerçekleşiyor. Bu uygulamayla yapılar kimlikleniyor. Tüm binalar kimlikli, binalar hakkında bilgi sahibi olduğumuz bir düzenimiz oluyor. Aslında bu binalara astığımız numaratajlar, sadece gözüken bir tabela değil' diye konuştu.