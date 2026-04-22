BURSA (İGFA) -TBMM'nin kuruluşunun 106. Yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisanların geleneği haline gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları törenleri bugün gerçekleşti. Ülke genelinde olduğu gibi İnegöl'de de yönetimi çocuklar devraldı. Bu kapsamda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da makamını bir süreliğine Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3-A Sınıf Öğrencisi Umut Alp Yiğit'e bıraktı.

Okul idarecileriyle birlikte belediye binasına gelen 23 Nisan Belediye Başkanı Umut Alp Yiğit, okulu adına Belediye Başkanı Alper Taban'a bir çiçek takdim ederek makamı devraldı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Belediye Başkanı Umut Alp Yiğit, 'Öncelikle İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanımıza çocuklar ve gençler için bugüne kadar yaptıkları projelerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencileri adına da burada bir konuyu dile getirmek istiyorum. Okulumuzun çevresi hızla büyüyor ve yeni binalar yapılıyor. Bu inşaatlar bittiğinde burada yaşayan çocuk sayısı çok daha fazla olacak. Bu sayıyı da mevcut okulumuzun kaldırma ihtimali çok düşük. Bu yüzden şimdiden bir planlama yapılarak bölgemize yeni bir okul kazandırılmasını istiyoruz. Yeni okul planlanırken de öğrencilerin daha rahat etkinlikler yapabilmesi için bahçede çok amaçlı bir salon olması öğrenci arkadaşlarımı ve beni çok mutlu eder. Unutmayalı ki bugünün çocukları için atılan doğru adımlar yarının dünyasını şekillendirir' dedi.

DAİRE MÜDÜRLERİNİ ARAYIP PLANLAMALAR YAPTI

Temsili görevini ciddiyetle sürdüren Başkan Umut Alp Yiğit, misafirlerine ikramlarda bulunup ardından da belediye birimlerinin işleyişi ile ilgili taleplerini iletmek üzere daire müdürleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Özel kalemi arayarak Park Bahçeler Müdürü Sabri Mert'i bağlatan Başkan Umut Alp Yiğit, öncelikle çocuklar için yapılan çalışmalar ve parklar için teşekkür etti. Ardından daire müdürünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yiğit, BİLSEM Okulunun yanda bulunan alanın yenilenerek öğrencilerin kullanımına sunulması talimatını verdi. Bölgede 2026 yılında bir çalışma olacağı da kendisine iletildi.

Temsili makam devri sırasında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da 23 Nisan'da yapılacak etkinlikleri hatırlatarak hem 23 Nisan Perşembe günü 10.00'da Kapalı Spor Salonunda yapılacak programlara hem de 26 Nisan Pazar günü Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi arka bahçesinde gerçekleştirilecek İnegöl Belediyesi Çocuk Şenliğine tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti.